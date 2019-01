Kāds ir pareizais vecums, kad zaudēt nevainību?

Pēdēja aptauja, kuras rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā “BMJ Sexual & Reproductive Health” , aptvēra teju 3000 Lielbritānijas jauniešu atbildes par to seksuālo dzīvi. Visi jaunieši aptauju aizpildīja laika posmā starp 2010. un 2012. gadu.

Lielākā daļa aptaujāto savu pirmo seksuālo pieredzi ieguva pirms 18 gadu vecuma, puse to ieguva pirms 17 gadu sasniegšanas, bet gandrīz trešā daļa – pirms 16 gadu vecuma.

Rezultātā aptuveni puse aptaujāto sieviešu un četri no desmit vīriešiem atklāja, ka nav jutuši patiesu izvēles brīvību pirms seksuālā akta.

Gandrīz katra piektā sieviete un katrs desmitais vīrietis atklāja, ka seksuālās nevainības zaudēšanas laikā abi partneri seksu nav vēlējušies abpusēji stipri. Tas liecina par to, ka kāds no viņiem izdarīja zināmu spiedienu uz otru.

Aptaujas vadītājs Kaije Velingss skaidroja, ka noteikts vecums nav indikators personas gatavībai pirmo reizi nodarboties ar seksu. Katrs jaunietis ir atšķirīgs – ja daži jau 15 gadu vecumā jūtas gatavi spert šo soli, tad citi to nav gatavi darīt pat 18 gadu vecumā.

“Mūsu pētījums, šķiet, atbalsta ideju, ka jaunas sievietes biežāk piedzīvo spiedienu no sava partnera nekā jauni vīrieši. Tomēr šis pētījums atklāja arī dažas pozitīvas tendences, proti, gandrīz deviņi no desmit jauniešiem savā pirmajā seksuālajā pieredzē izmantoja kontracepcijas līdzekļus,” teica viena no pētījuma autorēm Melisa Palmere.