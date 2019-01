Eksperts: Atkārtota referenduma norise Lielbritānijā ir maz ticama

Viņš skaidroja, ka, arvien straujāk tuvojoties 29.martam, kad Lielbritānijai jāizstājas no ES, no visām pusēm pieaug spiediens uz Lielbritāniju. Pašlaik esot skaidrs, ka ar trešdien paredzēto Mejas uzticības balsojumu, kuru viņa, visticamāk, izturēs, nekas nebeigsies, prognozēja eksperts.

Vienlaikus LĀI pētnieks norādīja, ka tālākie varianti ir ļoti daudz, tādēļ ir grūti izteikt prognozes. Vēl viena referenduma rīkošanas iespējamību viņš vērtēja kā salīdzinoši zemu, jo nav skaidrs, kāds varētu būt šāda referenduma iznākums. "Lielbritānijas iedzīvotāji var vēlreiz nobalsot par izstāšanos no ES. Lai rīkotu šādu referendumu, vajadzētu būt pārliecībai, ka valsts palikšana ES tiktu atbalstīta," teica Andžāns.

Komentējot to, vai Lielbritānija varētu saņemt visu 27 ES dalībvalstu atbalstu gadījumā, briti vēlētos izstāšanos pagarināt, eksperts minēja, ka ES nav valstu, kas būtu ļoti apmierinātas, ka Lielbritānija izstājas no savienības, tādēļ pretimnākšana britiem no ES puses noteikti būs.