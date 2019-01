Facebook Baltijā aizver viltus kontus, aiz kuriem slēpās Sputņik darbinieki

Konkrēto Facebook lapu administratori un profilu īpašnieki izlikās par neitrāliem cilvēkiem, kas publicēja it kā nevainīgu informāciju par laika apstākļiem, ceļošanu, sportu, ekonomiku un arī politiku Rumānijā, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Tadžikistānā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Moldovā, Krievijā un Kirgizstānā.

Par spīti viņu pūliņiem noslēpt savu identitāti, Facebook atklāja, ka šīs lapas un profili bija saistīti ar Kremļa izveidoto propagandas mediju Sputņik. Dažas no šīm lapām regulāri publicēja negatīvas ziņas par NATO, dažādām protestu kustībām un korupciju.

Kopumā šīs FB lapas aicinājušas cilvēkus piedalīties 190 dažādos pasākumos. Pirmais no tiem notika 2015.gada augustā, pēdējais - šomēnes. Līdz 1200 cilvēku izrādīja interesi piedalīties vismaz vienā no šiem pasākumiem. Vienlaikus Facebook norāda, ka viņiem nav datu, vai kāds no šiem pasākumiem patiešām arī notika.