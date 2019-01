Nedēļa pasaulē: Mejas fiasko, Trampa naftas spēles

15. janvārī Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja piedzīvoja vienu no smagākajām sagrāvēm Lielbritānijas politiskajā vēsturē. Viņas divu gadu laikā veidoto un Briseles iepriekš apstiprināto «Brexit» vienošanos Lielbritānijas parlaments noraidīja ar balsojumu – 202 par un 432 pret. Dienu vēlāk Meja tika pakļauta leiboristu ierosinātam neuzticības balsojumam, kuru viņai izdevās pārdzīvot.

Noraidītā vienošanās bija galvenais dokuments, kurš būtu veidojis Lielbritānijas un Briseles attiecību juridisko ietvaru pēc Londonas aiziešanas no Eiropas Savienības šā gada 29. martā. Tagad valda liela neskaidrība par to, kā abām pusēm risināt tām svarīgos jautājumus nākotnē. Tāpat nav skaidrības, kādi varētu būt Terēzas Mejas tālākie soļi. Atsevišķi analītiķi jau ir ieskicējuši piecus attīstības scenārijus – 1) jauns referendums, 2) esošās vienošanās pārskatīšana, 3) jaunas vēlēšanas, 4) «Brexit» atlikšana vai arī 5) Lielbritānijas aiziešana bez vienošanās. Eksperti uzskata, ka visticamākais būtu tieši pēdējais scenārijs, taču arī tā ietvaros Londona centīsies ar Briseli vienoties par vairākām mazākām sadarbības sfērām, lai sasniegtu vismaz kādu attiecību strukturizācijas līmeni.

18. janvārī raidsabiedrība Reuters ziņoja, ka ASV valdība maijā, visticamāk, samazinās daļu no tās piešķirtajām atļaujām valstīm iepirkt Irānas naftu. Iepriekš šādas atļaujas tika piešķirtas Turcijai, Ķīnai, Indijai, Japānai, Dienvidkorejai, Itālijai, Grieķijai un Taivānai, bet tagad pēdējās trīs valstis no šā saraksta tiks izsvītrotas. Šāds lēmums ir saistīts ar vēlēšanos samazināt pasaules tirgos esošos Irānas naftas apjomus, kas savukārt būtiski samazinās minētās valsts ienākumus. Trampa administrācija jau iepriekš ir paudusi, ka labprāt vēlētos Irānas naftu no tirgus izgriezt pilnībā. Tiesa, tas ir maz ticami, jo izraisītu būtisku naftas cenu kāpumu – neizdevīgi Trampam politiski, un Ķīna kopā ar Indiju (Irānas naftas lielākās importētājas) ir paudušas asu kritiku pret šādu scenāriju.