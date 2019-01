Pētījums: Iedzīvotājiem pērn palielinājušies ienākumi

Aptauja liecina, ka visvairāk ienākumu pieaugumu jutuši gados jaunākie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (53,9%) un vecumā no 24 līdz 34 gadiem (52,4%).

“Pēdējā gada laikā gados jaunākie iedzīvotāji atzinuši, ka sākuši tērēt vairāk naudas internetam, telefonam un televīzijai, kā arī kultūras un izklaides pasākumiem. Lielā mērā tas varētu būt saistīts ar to, ka ir parādījušies papildu līdzekļi, kurus ir iespēja novirzīt šiem mērķiem. Savukārt vecāka gadagājuma iedzīvotāji, parādoties papildu līdzekļiem, ievērojami vairāk kā citi ir atzinuši, ka vairāk sākuši tērēt naudu pārtikas iegādei un veselības aprūpei,” stāsta “Maxima Latvija” Biznesa analītikas departamenta vadītāja Zane Kaktiņa.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes datiem gada laikā vairāk kā par 20% ir pieaudzis to gados jaunāko cilvēku skaits, kuri saņem bruto algu virs 1000 eiro. Līdzīga tendence ir vērojama arī vecāka gadagājuma cilvēku grupā, bet šeit ir novērojamas lielākas svārstības pa dažādu algu diapazoniem, piemēram, par 4% ir pieaudzis to skaits, kuri saņem bruto algu virs 700 eiro, par 15% pieaudzis to skaits, kuri saņem bruto algu virs 1000 eiro.