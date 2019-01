"Bijām kā aitas, atvestas uz nokaušanu": "Tesla" darbinieki atklāti pastāsta par masveida atlaišanu

“Sajūta bija tāda, it kā mēs būtu aitas, kas atvestas uz nokaušanu,” saka bijušais darbinieks, kurš piebilda, ka viens no atlaistajiem strādniekiem vēlējies noskaidrot atlaišanas iemeslu, taču menedžeris atteicies par to runāt. Nodaļas vadītājs vien paskaidrojis, ka atlaistie darbinieki kļuvuši nerentabli un viņiem nekavējoties no darba vietas jāsavāc sev piederošās lietas.