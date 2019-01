“PNB Banka” grasās iegādāties “Privatbank”

Viena no Kariņa valdības izvirzītajām prioritātēm ir cīņa ar netīrās naudas legalizāciju. Visu iesaistīto ministriju darba uzraudzīšanu šajā jautājumā uzņēmies pats premjers. Bankas ir spiestas atteikties no riskantajiem klientiem, taču tas nozīmē, ka arī naudas ir mazāk un nopelnīt ir grūtāk. Viens no risinājumiem - apvienošanās. Tuvāko mēnešu laikā būs zināms, vai Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Eiropas Centrālā banka ļaus vairākkārt sodītajai un Latvijas valsti tiesā iesūdzējušajai "Norvik bankai" nopirkt vairākos starptautiskos skandālos ierauto "Privatbank".