Neierasti ceļojumu veidi un Latvijas garšas jeb Latvijas pārsteigumi izstādē “Balttour 2019”

Ar unikāliem eksponātiem uz Ķīpsalu pošas arī jaunais Preiļu tūrisma objekts “Moto & Metal NESTER CUSTOM mākslas galerija”, kurā izstādītie darbi veidoti no auto un motociklu detaļām! Muzejs tika atvērts 2018. gada maijā, un tas jau ir piesaistījis lielu interesi. Izstādē varēs apskatīt un arī nofotografēties ar neparastajiem mākslas darbiem. Taču laimi visiem ceļotgribētājiem vēlēs jaunais Laimes muzejs, kas atvērts Indrā kā dāvana Latvijas simtgadē.

Vidzemes garšas nobaudīt ļaus sadarbības projekta “Vidzemes pieturvietas” novadi. No Raunas gardumus piedāvās uzņēmumi “Latvijas ķiploks”, “Siera ražotne”, “Latnature” un “Jaun-Ieviņas”, no Smiltenes – “Birzī”, “TLMS Smiltene”, par našķiem no Apes novada parūpēsies “Very Berry”, bet Alūksnes novada uzņēmēji piedāvās tradicionālos profitroļus.