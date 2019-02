"Facebook" izjauc plašu Irānas dezinformācijas kampaņu

Šīs lapas, grupas un konti bija daļa no kampaņas Irānas interešu veicināšanai dažādās valstīs, radot neīstas "Facebook" vai "Instagram" identitātes, kas piedēvētas šo valstu pilsoņiem, paziņoja "Facebook" kiberdrošības politikas vadītājs Netenjels Glaičers.

"Mēs varam pierādīt, ka šis saturs ir nācis no Irānas, ka to kontrolēja aktori Irānā, un lielākā daļa šī satura ir pārpublicēta no Irānas valsts medijiem," preses brīfingā sacīja Glaičers.