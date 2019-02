Izplatījusies viltus ziņa, ka “mieloties” ar puņķiem ir veselīgi

2017. gadā izdevums “Telegraph.co.uk” publicēja ziņu , kurā pieminēts pavisam jauns pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “ American Society for Microbiology ” un kurā rakstīts, ka vecākiem nevajadzētu aizliegt saviem bērniem mieloties ar savos degunos atrasto “zeltu”, jo tie ir ārkārtīgi bagātīgs labo baktēriju avots, turklāt gļotaino deguna izdalījumu ēšana var novērst baktēriju nonākšanu uz zobiem, kā arī elpceļu infekcijas, kuņģa čūlas un pat HIV.

“Daba cilvēku pavedina darīt un ēst dažādas dīvainas lietas, kas rezultātā var izrādīties derīgas organismam. Tāpēc, ja tu jūti spēcīgu vajadzību izķeksēt no deguna kādu gļotu pikucīti un iebāzt to mutē, tas ir droši jādara,” ēst puņķus iedrošināja viens no pētījuma autoriem Skots Nepers.