"Brexit" nemieru gadījumā evakuēs karalieni Elizabeti II

Pieļaujot nekārtību iespējamību pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) 29.martā, valdība karalienes evakuēšanai pielāgojusi plānus, kas tika izstrādāti Aukstā kara laikā karaļnama locekļu glābšanai Padomju Savienības kodoluzbrukuma gadījumā, atsaucoties uz avotiem valdībā, vēstīja "The Sunday Times".

"The Sunday Times" skaidroja, ka monarhu evakuācijas plāns ir daļa no sagatavošanās gadījumam, ja Lielbritānijai nāktos izstāties no ES bez vienošanās.