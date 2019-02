TVNET apskats: Nissan Qashqai atbalsta un komforta sistēmas

Kā vakar atceros to dienu, kad Arēnā Rīga un tās stāvlaukumā norisinājās tobrīd pilnīgi jaunā un ļoti intriģējošā modeļa prezentācija. No Somijas todien bija atvests krietns pulks jauno krosoveru, ko pēc mutiskās prezentācijas un praktiskajiem izmēģinājumiem mākslīgi būvētā pilsētvidē katrs aicinātais interesents varēja ņemt un braukt, kur acis rāda. Es izvēlējos mežu.

Bez tā, ka uzreiz jūtams kā uzlabojusies uztveramā kvalitāte, Qashqai ir audzis arī tehnoloģiskā ziņā. No ārpuses un salona neredzami, taču allaž modri ir dažādi elektroniskie palīgi. Tie nodrošina ne tikai augstāku komfortu, bet arī atgādina un, ja nepieciešams, gādā par drošību. Jo kam gan negadās nedaudz novērsties no ceļa, nedaudz pavilkt stūri vienā virzienā un auto jau ar vienas puses riteņiem brauc pa ceļa viduslīniju vai ceļa malas apzīmējumu. Lai pievērstu vadītāja uzmanību un viņa skatienu atgrieztu uz ceļu, atskan akustisks signāls. Ražotājs piedāvā arī automātisko distances uzturēšanas sistēmu. Tā ir viedā kruīza kontrole, kurā iekļautais un aiz gludās Nissan emblēmas radiatora režģa vidū noslēptais radars, nodrošina visu nepieciešamo informāciju, lai Qashqai prastu patstāvīgi mainīt ātrumu un saglabātu drošu attālumu līdz priekšā braucošajam transporta līdzeklim. Līdz ar šo sistēmu Qashqai uzstādīts mehānisms, kurš palīdz automobili noturēt joslas centrā. Tiesa gan, tas pat par papildus samaksu nav pieejams visiem Qashqai.

Mazāk ekskluzīva, bet ļoti vērtīga tehnoloģiska rakstura ekstra ir ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju atpazīšanas funkciju. Tā pieejama visu aprīkojuma līmeņa Qashqai, izņemot pašu lētāko - Visia City. Kā jau liecina nosaukums, šīs sistēmas uzdevums ir reaģēt un nobremzēt vadītāja vietā, ja viņš nepamana objektu mašīnas priekšā, tai skaitā cilvēku. Ar šo Qashqai to nepamēģināju, taču zinu, kā tā strādā, turklāt labs skolotājs uzmanīgāk vērot ceļu un ieturēt distanci, ir vizuāls brīdinājuma signāls instrumentu panelī, ko pavada nejauks pīkstiens. Tie abi liecina, ka esi pārāk strauji tuvojies priekšā stāvošam spēkratam, un man pietika ar vienu reizi, lai šos signālus vairs neredzētu.

Drošības sistēma, ar kuru darīšana sanākusi biežāk, ir tā, kas palīdz izvairīties no incidentiem ar nepatīkamām sekām, braucot atpakaļgaitā. Aklo zonu šādos brīžos ir pietiekami daudz, tādēļ pīkstiens par draudošām briesmām, piemēram, izbraucot no stāvvietas pie lielveikala ir tieši laikā. Jā, pat četru kameru veidotajā 360 grādu apkārtskatā šis tas var palikt nepamanīts. Qashqai ar Tekna un Tekna+ aprīkojumu par Rear Cross-Traffic Alert nodēvētā sistēma ir standarta aprīkojums. Starp citu, arī braucot pa šoseju, kad šķiet, ka svarīgi vērot tikai priekšā notiekošo, ir svarīgi tomēr pārzināt visu apkārtni. Automašīnu specifika gan ir tāda, ka no vadītāja vietas abos sānos ir tādas zonas, kas slēpjas skatienam. Tās tad uzrauga tā dēvētā aklo zonu brīdinājuma sistēma un par objektiem tajās ziņo brīdinājuma lampiņas priekšējos jumta balstos.