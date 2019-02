Sporta ārste par skriešanu ziemā: kāpēc kupenai nevajadzētu būt šķērslim

“Ja gribat pārliecināties, vai skrienat par labu savai veselībai, varat doties pie speciālista un veikt fiziskās formas novērtējuma jeb slodzes testu. Februāris ir pēdējais brīdis, kad to darīt, ja maijā gribat godam piedalīties skriešanas sacīkstēs vai noskriet maratonu, jo vēl var paspēt patrenēties,” iesaka sporta ārste. Slodzes tests tiek veikts uz skrejceliņa pieaugošas intensitātes režīmā līdz maksimālajai slodzei – brīdim, kad cilvēks vairs nevar paskriet. Izvērtējot iegūtos datus par sirdsdarbības frekvenci, elpošanas parametriem, asinsspiedienu un citiem faktoriem, speciālists var pilnvērtīgi spriest par fizisko sagatavotību un sniegt rekomendācijas turpmākajiem treniņiem un individuāli piemērotajām intensitātes zonām, kurās trenēties, lai paaugstinātu savas fiziskās spējas un uzlabotu sniegumu konkrētā distancē.

Daudzi, sevišķi nepieredzējušāki, skrējēji neatkarīgi no gadalaika nepareizi izvēlas slodzes intensitāti, taču tas ir viegli kontrolējams ar pulsometra palīdzību. Pārslodze nav vajadzīga – tā nedos ātrākus rezultātus un var vienīgi kaitēt. “Ja slodze ir lielāka, nekā organisms gatavs izpildīt, labākajā gadījumā jūs nekādas izmaiņas nejutīsiet, bet sliktākajā tas var beigties gan ar akūtām vai pārslodzes traumām, gan pārlieku slodzi sirds asinsrites sistēmai. Tas savukārt var novest pie sirds hipertrofijas jeb sirds sieniņu sabiezēšanas, un tas jau vairs nav labi,” brīdina Laila Ušacka.

“Pirms ķerties pie uztura bagātinātājiem, vajag veselīgi un pilnvērtīgi ēst – neviens uztura bagātinātājs jums nepalīdzēs, ja ikdienā pārtiksiet no neveselīga uztura un neregulārām ēdienreizēm,” uzsver sporta ārste un iesaka ziemas periodā palikt uzticīgam dārzeņiem, augļiem un dažādiem dabīgiem produktiem. Tāpat visiem par labu nāks D vitamīns. Ja ir vēlme to dozēt precīzi, var veikt analīzes, bet, arī nezinot savu D vitamīna līmeni, to var lietot ieteicamajās devās – ziemā pārdozēt D vitamīnu ir praktiski neiespējami. Laila Ušacka iesaka kursa veidā lietot arī magniju ar B vitamīniem, piemēram, mēnesi, bet meitenēm – dzelzi, taču tas jau jāvērtē individuāli. Vitamīni un uztura bagātinātāji ir pieejami un nopērkami aptiekās, farmaceits ir zinošs profesionālis un ieteiks piemērotāko produktu.