Zīle: Eiropas Savienība ir atvērusi acis – ne visas investīcijas ieplūst ar labiem nodomiem

“Ja vēlamies zināt patieso tiešo investīciju pieplūdumu un ietekmi no trešajām valstīm, kā arī apzināt saistītos riskus, ir jāvar noskaidrot, kas notiek citās ES valstīs, un jāsaprot, ka aiz it kā nevainīgām starp-ES valstu investīcijām var slēpties negodīgi spēlētāji - patiesā labuma guvēji -, netīra nauda un ģeopolitiskais risks,” uzskata Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle.

“Kā pierāda Latvijas piemērs, liels apjoms investīciju oficiāli nāk nevis no trešajām valstīm, bet no ES dalībvalstīm, daudzām, kuras nevalstiskās organizācijas nereti ierindo starp tā saucamajām nodokļu oāzēm.”

“Ņemot vērā arī Latvijas situāciju, ir gandarījums, ka izdevās kritiskās infrastruktūras sarakstā iekļaut arī pārbaudi investīcijām mediju tirgū. Mēs zinām stāstu par to, kā Krievija operatīvi manevrē ar, piemēram, Sputnik biznesu un valstu jurisdikcijām. Tas mainīsies, jo ir izdevies ES paskaidrot, ka arī mediju vidē investīcijas ne vienmēr nāk ar labiem nodomiem. Prieks, ka šis manis veiktais labojums ir ņemts vērā arī kopējā ziņojumā,” norāda Zīle.

“Arī nesenā statistika runā pati par sevi: investori no Nīderlandes Latvijā nodrošinājuši visapjomīgākās investīcijas, kamēr nauda no Kipras un Luksemburgas pirms gada diviem ierindojas attiecīgi 3. un 4. vietā. Nesenie notikumi ar Latvijas uzņēmumiem apstiprina piesardzību un bažas. Kā zināms, maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" velmētavas kustamās mantas izsolē uzvarēja Austrijas uzņēmums, kas pilnībā pieder citai Kiprā reģistrētai kompānijai. Atliek vien minēt, kādi cilvēki un nauda slēpjas aiz Kipras uzņēmuma. Šis ir tikai viens piemērs, bet ir svarīgi nodrošināt, lai mēs zinātu, kādas izcelsmes nauda ieplūst Latvijā vai citur Eiropas Savienībā un kādi potenciāli saistīti riski pavada šo naudu,” tā R. Zīle