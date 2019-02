"Bellingcat": Skripaļu lietā iesaistīts vēl viens GRU aģents - Deniss Sergejevs

Čehijas medijs "Respekt", kas palīdzēja "Bellingcat" pētījuma tapšanā, ka abi vīrieši apmetās kopīgā istabā viesnīcā "Best Western Meteor Plaza Hotel".

2015.gada 24.aprīlī Sergejevs atkal devās uz Bulgāriju. Atpakaļceļam biļete bija iegādāta uz 30.aprīli, taču Sergejevs to neizmantoja, jo jau 28.aprīlī no Sofijas aizlidoja uz Stambulu, bet no turienes - uzreiz uz Maskavu.