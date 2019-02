Naudu par emigrantu ārstēšanos Latvijā plāno piedzīt no aizbraucēju faktiskajām mītnes zemēm

Ministre uzskata, ka līdz šim darīts pārāk maz, lai no citām Eiropas Savienības valstīm atgūtu miljonus līdzšinējo tūkstošu vietā. Viņa atzīmējusi, ka šim mērķiem palīdzēs nupat savienotās datu bāzes, kas ļauj identificēt, kuri iedzīvotāji strādā ārvalstīs un tur arī maksā nodokļus. Tas dos Latvijai iespēju izmantot Eiropas Savienībā esošo savstarpējo norēķinu kārtību un ārstēšanai iztērētos miljonus piedzīt no valstīm, kur šie cilvēki mīt.

"No šiem 400 000 vismaz 130 000 pērn ir vienu reizi saņēmuši valsts apmaksātu pakalpojumu. Un mēs esam samaksājuši par to 47 miljonus eiro. Mēs varam par šo tautieti, ja viņš ir Īrijā, tieši no Īrijas arī paprasīt," izteicās Viņķele.