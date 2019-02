Profesionāļi atklāj: 10 mājas tīrīšanas nianses, kuras zina tikai retais

Katram mājās ir vismaz viens sporta ekipējums, kuru nav iespējams izmazgāt, piemēram, slēpošanas ķivere. Ņem talkā lielu plastikāta maisu ar aizvelkamu aizdari, liec tajā sporta ekipējumu un liec to saldētavā. Aukstums iznīcina baktērijas un mazina nepatīkamu smaku. Šādā veidā var arī noņemt košļenes no sintētiska apģērba – ieliec to plastikāta maisā un atstāj uz nakti saldētavā. Košļene sasals, un to būs iespējams nokasīt.