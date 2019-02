Petraviča: Kļūt par politiķi pamudināja laukos redzētā nabadzība

"Es ilgu laiku esmu strādājusi privātuzņēmumā, esmu dzīvojusi laukos. Iespējams, pilsētās to tik skaudri nevar izjust, bet laukos ļoti labi ir redzama nabadzība, tas, ka cilvēki nevar nopirkt zāles, nav pat sabiedriskā transporta, ar kuru aizbraukt kaut kur. Ģimenēm ar bērniem nav arī īstas iespējas bērnus aizvest uz mūzikas vai mākslas skolu. Tas viss ir krājies, un es sapratu, ka laikam kaut kas ir jādara. Jo kurš tad, ja ne es," sacīja Petraviča.

Viņa sacīja, ka arī "KPV LV" mērķi un ideāli sakrīt ar ministres, kā rezultātā viņa izvēlējusies Artusa Kaimiņa partiju kā savu partiju un ir tajā jau no pirmās dibināšanas dienas.

Petraviča pirms vairāk nekā gada tika ievēlēta no "KPV LV" Saldus domē, kur ieguvusi "nenovērtējamu pieredzi", tomēr, tuvojoties 13.Saeimas vēlēšanām, politiķe izlēma palīdzēt savai pašvaldībai jau no Saeimas. "Ir ļoti daudzi jautājumi, kur pašvaldības sagaida risinājumu no valsts, lai uzlabotu gan cilvēku dzīvi, gan infrastruktūru, gan visu pārējo," skaidroja politiķe.