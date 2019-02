Eksperts prognozē nākamās lielās politiskās pārmaiņas Krievijā

"Viens drauds ir tas, ka kāds no šiem spēlētājiem izdarītu kaut ko stulbu, domājot, ka Putins to varētu vēlēties. Tādā gadījumā varam saskarties ar kādām negaidītām provokācijām. Tāpat Putinu no visām pusēm ieskauj cilvēki, kas saka viņam to, ko Putins vēlētos dzirdēt, nevis to, ko viņam ir nepieciešams dzirdēt. Viņš ir arvien vairāk atrauts ne tikai no Krievijas ikdienas realitātes, bet arī no pasaules realitātes," teica eksperts.