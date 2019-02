53% iedzīvotāju uzskata, ka dzīves līmenis Latvijā pietuvojies "vecajām" ES dalībvalstīm

Kā lielākie ieguvumi no Latvijas dalības ES visbiežāk tika minēti ES fondi, kas veicina ceļu, skolu, infrastruktūras un citu objektu celtniecību un uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat respondenti novērtējuši pozitīvās pārmaiņas, kas skārušas viņus personīgi, minot, ka pieaugusi to finansiālā labklājība, parādījusies iespēja ceļot, iegūt izglītību un pieredzi, strādājot ārzemēs.

Interviju laikā respondentiem tika lūgts novērtēt ar atzīmi no "-5" līdz "+5" to, cik lielā mērā viņi sevi uzskata par Latvijas, ES un savas pilsētas vai novada patriotiem. Biežāk minētās atzīmes kritērijam "ES patriotisms" bija "+3" un "+2", savukārt kritērijam "Latvijas patriotisms" izvēlētas atzīmes no "+3" līdz "+5". Sava novada patriotisms visbiežāk novērtēts ar "+4" un "+5".