Dzer ūdeni maziem malkiem, grauz burkānus jeb ādas sausumu ar krēmiem vien novērst nevar

“Sausa āda ir nozīmīga problēma ziemas mēnešos, un to veicina gan laikapstākļi – auksts, mitrs, vējains laiks –, gan centrālā apkure – sauss gaiss iekštelpās. Turklāt gada aukstajā sezonā āda saņem ievērojami mazāk barības vielu nekā citos gadalaikos. Lai saglabātu ādas veselību, par to jārūpējas kompleksi – gan iekšķīgi, gan ārīgi – tikai ar vienu no ādas mitrināšanas veidiem nebūs pietiekami,” skaidro farmaceite.

Padomi iekšķīgai ādas mitrināšanai

#1 Ūdens pietiekamā daudzumā

Ziemā lielākā dienas daļa nereti tiek pavadīta iekštelpās, kur apkures dēļ ir silts un sauss gaiss, kas veicina ūdens iztvaikošanos no ādas virsmas. Ķermeņa šūnu sastāvā ir 65 % ūdens, līdz ar to, jo vairāk ūdens tiek zaudēts, jo vairāk tas ir jāuzņem. Lai āda saņemtu pietiekamu mitruma devu, dienas laikā noteikti jāizdzer vismaz 1.5 litri ūdens. Turklāt svarīgi ievērot pareizu ūdens uzņemšanu, vislabāk to dzert ārpus ēšanas laika – 15–30 minūtes pirms vai stundu pēc ēšanas.

Ūdens jāuzņem, dzerot to maziem malkiem, lai šķidrums netraucētu vielu apmaiņai un labāk uzsūktos.

#2 Vērtīga pārtika

Ādas veselības uzlabošanai ieteicams uzturā lietot linolēnskābi saturošus produktus, piemēram, linsēklu vai rapšu eļļu, jūras produktus. Tāpat ēdienkartē vēlams iekļaut daudz augļu un dārzeņu, piemēram, tomātus, citrusaugļus, burkānus – tajos esošās šķiedrvielas padarīs ādu tvirtāku, svaigāku, kā arī baros to ar vitamīniem un minerālvielām.

Lai āda būtu vesela un starojoša, nevajadzētu aizrauties ar dažādiem našķiem, rafinētiem ogļhidrātiem, piemēram, ātrajām uzkodām, miltu izstrādājumiem, cukuru un piesātinātajām taukskābēm – tās pasliktina ādas izskatu un var pat izraisīt iekaisumu, kas savukārt izraisa ādā atrodamā kolagēna bojājumus un paātrina ādas novecošanos.

Tāpat nevajadzētu aizrauties ar pārmērīgu stipras tējas un kafijas lietošanu.

#3 Vitamīni

Ziemā pārāk īsās dienas gaismas un D3 vitamīna trūkuma rezultātā samazinās imunitāte, līdz ar to arī ādas aizsargspējas, un var rasties ādas iekaisums (dermatīts). Lai no tā izvairītos, ieteicams papildus uzņemt selēnu, varu, cinku un E vitamīnu, kas uzlabos asinsriti un pasargās ādu no brīvo radikāļu iedarbības, C vitamīnu, kas veicina audu reģenerāciju, β karotīnu un koenzīmu Q.

Tāpat ieteicams A vitamīns, kas palīdzēs atsvaidzināt sejas krāsu, pasargās ādu no izžūšanas, kā arī padarīs to elastīgu un gludu. Ādu labvēlīgi ietekmē arī B grupas vitamīni, piemēram, B2 vitamīns kopā ar B6 vitamīnu regulē tauku un mitruma līmeni ādā. Sausai ādai noderēs preparāti, kuru sastāvā ir hialuronskābe – tā padara ādu mīkstu un veicina jaunu ādas šūnu veidošanos.

Daudz ādai vērtīgu vielu satur naktssveces eļļa, kuras sastāvā ir omega-6 taukskābes, tās savukārt veicina ādas dabīgo mitrināšanu un dziļāku slāņu barošanu, kā arī uzlabo elastību.

#4 Izvairīšanās no kaitīgiem ieradumiem