"Eko osta" apšauba pēc "Skonto būves" iesnieguma sākto kriminālprocesu

"Eko osta" pērn ir iesniegusi tiesā prasību par parāda un līgumsoda piedziņu no "Skonto būves". Prasība iesniegta par padarītajiem darbiem 1,89 miljonu eiro apmērā un līgumsodu 189 000 eiro apmērā. Zemgales rajona tiesa Tukumā šo lietu turpinās skatīt 25.februārī.

"Pāris dienas pirms tiesas sēdes medijiem tika izplatīta informācija par it kā uzsāktu kriminālprocesu par nepatiesu maksātnespējas procesa ierosināšanu. "Skonto būve" jau pagājušā gada novembrī mēģināja ietekmēt "Eko ostas" tiesisko rīcību un centās panākt nepamatota kriminālprocesa uzsākšanu, tomēr attiecīgais mēģinājums neizdevās un izgāzās arī idejiski – "Eko osta" turpina uzsākto interešu aizsardzības procesu, kas tiek realizēts caur uzsākto tiesvedības prāvu," sacīja Laškovs.

"Mūsuprāt, šādu nepilnīgu un maldinošu ziņu izplatīšana ir "Skonto būves" mēģinājums atturēt uzņēmējus no vēršanās tiesā savu tiesisko un ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai. Šāda prakse rada absurdu situāciju, jo par tiesisku prasību tiek draudēts ar kriminālprocesu. Ja tāda rīcība sekmētos un tiktu radīts šāds precedents, tad tas atturēs uzņēmējus no savlaicīgas parādnieku maksātnespējas ierosināšanas likumā paredzētās situācijās, kā arī vēršanos tiesā pret ietekmīgiem uzņēmējiem, samazinot jau tā apgrūtinošās iespējas atgūt no tiem parādus," piebilda Laškovs.