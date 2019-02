Ietekmīgs investors brīdina, ka "Swedbank" lieta varētu būt "sākums kam lielākam"

Ceturtdien investoru aktivitātes un bažas par bankas “tīrību” bija jūtamas akciju tirgū – kritums akciju vērtībā bija ievērojams – gandrīz desmit procenti. Ņemot to vērā, zviedru medijos sākās spekulācijas par to, vai Bonesenai nav jāatkāpjas no bankas vadītājas amata.