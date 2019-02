“Troļļu spēles” Igaunijas vēlēšanu priekšvakarā

EKRE ir ideja, kur vēl var atrast naudu. Viens no skaļākajiem viņu paziņojumiem, kas izraisīja plašu rezonansi arī ārvalstīs, ir plāns lūgt līdzekļus, līdz pat vienam miljardam ASV dolāru, valsts drošībai no Amerikas Savienotājām valstīm. Šādiem solījumiem tic gandrīz katrs piektais Igaunijas iedzīvotājs, kā arī pilsoņi ārzemēs. EKRE ir sava pārstāvniecība Somijā – populārākajā igauņu darba migrācijas galamērķī.

“Mēs saņēmām mājienu no kāda, ka, ja jūs interesē troļļi, tad jums būtu jāapskata arī šie viltus konti. Mēs sākām pētīt un atradām. Patiesībā, viens no troļļiem pat spēja nopublicēt viedokļu rakstus nacionālajā avīzē, slēpjoties aiz viltus identitātes. Un tas ir mulsinoši igauņu žurnālistikai kopumā,” saka Ronemā.

Viedokļus par to, kuras partijas varētu strādāt ar EKRE, sākumā avīzei Eesti Päevaleht (Eesti Pajvaleht) iesūtīja it kā Tartu Universitātes politoloģijas students Berts Valters. Divus mēnešus vēlāk līdzīgu rakstu iesūta Kerts Valters, arī it kā tās pašas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes students. Vēlāk žurnālisti atklāja – šādi studenti nekad nav mācījušies Tartu Universitātē. Taču vienam no Valteriem ir konts sociālajā tīklā “Facebook”, un viņa draugu lokā ir gandrīz visi EKRE partijas jauniešu kustības vadītāji, ka arī virkne viltus profili. Šobrīd daudzi no tiem ir izdzēsti.