Rabīns: Nav pareizi īpašumu atgūšanu ierobežot laikā

"Zinām, ka padomju valsts nacionalizēja visu īpašumu. Vairāk nekā 80% no Latvijas ebrejiem gāja bojā. Nebija neviena, kurš varēja paprasīt viņu īpašumus. Taču ir gadījumi, kad savulaik bojāgājušajiem ir palikuši pēcteči, taču viņiem neviens nav pat pateicis, ka viņu senčiem kaut kas te piederējis," norādījis Barkahans.

Pēc viņa teiktā, var gadīties, ka palikušie to uzzina par vēlu, jo valsts noteiktais denacionalizācijas termiņš pagājis. "Un tas attiecas ne tikai uz ebrejiem. Arī latvieši var būt tādā situācijā. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti nepareizi, ka īpašumu atgūšana bija ierobežota laikā. Valsts padara cilvēkus atbildīgus par to, ka viņi nezināja," uzskata rabīns.

Ja konkrēto īpašumu vairs nevar atdot, tad to var risināt kompensācijas veidā, viņš piebildis.

Viņaprāt, šajā Saeimā būs saruna par restitūcijas jautājumu. "Domāju, ka nebūs runa par to, lai atdotu īpašumu fiziskā veidā, visdrīzāk diskutēs par to, kādu summu kā kompensāciju atdot ebrejiem, un ar to arī noslēgt šo problēmu," paudis Barkahans.