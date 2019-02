“Virgin” pirmo reizi kosmosā nogādā trīs pasažierus

Kā vēsta “NASA”, kosmiskā telpa sākas 80 kilometru augstumā no Zemes virsmas. Piektdienas izmēģinājuma lidojumā lidaparāts “VSS Unity” sasniedza vairāk nekā 90 kilometru lielu augstumu.

Lidmašīna nepacēlās no zemes, bet gan ceļu sāka 72,5 kilometru augstumā, kur to nogādāja gaisa kuģis “WhiteKnight Two”. Kad lidaparāts atdalījās no nesējlidmašīnas, tas uzņēma ātrumu, kas trīs reizes pārsniedz skaņas ātrumu.