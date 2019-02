Kāpēc boti nevar ielikt ķeksi pie “neesmu robots”?

Tomēr tā nav vienkārša šifrēšana. Parasti, ja tu kaut ko sargā aiz paroles, tev nepieciešams izmantot atslēgas taustiņus, lai to atšifrētu. Savukārt Google izveidotā valoda ir aizšifrēta ar atslēgu, kas valodas lasīšanas procesā mainās.

Google sakombinē šo atslēgu ar interneta adresi, kuru tu apmeklē, lai tu nevarētu šo verifikācijas rīku (CAPTCHA) izmantot, lai iekļūtu citās mājaslapās. Vēlāk tā sakombinē atslēgu ar “pirkstu nospiedumiem” no pārlūka, izvērtējot mikroskopiskas variācijas datorā, kuras boti nespētu atkārtot, piemēram, CSS valodu.

Viss tas ir domāts, lai tu nevarētu tik vienkārši saprast šo procesu. Ir nepieciešams uzprogrammēt īpašas programmas, lai varētu tikai analizēt to.

Zināms arī, ka šie verifikācijas rīki pārlūkam pieprasa uzzīmēt neredzamu attēlu (PDF) un nosūtīt to Google verifikācijai.

Visbeidzot, šīs šķietami nenozīmīgās izvēles rūtiņas sakombinē visus iegūtos datus ar visu tai zināmo informāciju par datora lietotāju. Gandrīz visi, kas lieto internetu, izmanto arī kādu no Google produktiem – meklētāju, epastu, reklāmas, kartes utt. Kad tu ieliec ķeksīti, Google pārbauda arī tavu meklēšanas vēsturi, lai noskaidrotu, vai tā ir cilvēciska.

Šai mašīnai to ir ļoti viegli izdarīt un pārbaudīt, jo katru dienu tā izpēta un verificē miljardiem cilvēku visā pasaulē. Kā tieši tā pārbauda šo informāciju, nav īsti zināms, tomēr, visticamāk, tiek izmantots mākslīgais intelekts, kas spēj mācīties no pieredzes, kas atrodas uz privāta servera, un ko nav iespējams atdarināt. Nebūtu pārsteigums, ja Google ir radījusi šai mašīnai pretēju mākslīgo intelektu, kas censtos sagraut pirmo, lai abi varētu viens no otra mācīties.