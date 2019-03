Ātro kredītu noteikumi, pēc kādiem aizņemas cilvēki visā pasaulē

Ir arī stingrākas regulācijas piemēri, kurā ir mazāki kreditēšanas griesti un mazāks apkrāpšanas potenciāls. Tā, piemēram, ir Latvijā, kur pašreizējā dienas procentu likme ir 0,2-0,55%, bet no pirmā jūlija būs 0,07%.

Francijā un Vācijā šīs procentu likmes ir vēl zemākas – attiecīgi 0,05% un 0,03%. Austrālijā dienas procentu likme ir 0,13%, bet noteikts apkalpošanas summas ierobežojums – ne vairāk kā 20% no aizdevuma summas.

Šajā segmentā valstīs arī pastāv noteikti regulējumi – piemēram, par steidzama aizdevuma piešķiršanu jāmaksā papildu summa, kas ir 30% apmērā no aizdevuma summas (Francijā un Vācijā), bet Austrālijā – 20%. Tomēr šāda prakse nav izplatīta – lielākā daļa uzņēmumu strādā ar citādāku – biznesam draudzīgāku politiku, fokusējoties uz maksātspējīgiem klientiem, kam ir pastāvīgi ienākumi.

Baltkrievija ir līdzīgs piemērs – tur tiek oficiāli izsniegti aizdevumi, taču tas neattur aizdevējus arī no “pagrīdes darbības”.

Tikām Lielbritānijā dienas procentu likme ir 0,8% dienā. Maksimālais apjoms, ko aizdevējs var pieprasīt no parādnieka, ir 100% no aizdevuma summas. Tāpat par katru kavējumu pienākas 15 mārciņu sods. Šāds regulējums ļauj Lielbritānijas tirgū darboties vairākiem aizdevējiem, tomēr arī šeit palielinās to aizdevumu skaits, ko izsniegušas privātpersonas.