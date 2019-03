Indija ir ceļā uz pasaules tehnoloģiju superlielvaras statusu

Lai gan Agarvals nenoliedz, ka Indijas tehnoloģiskajai izaugsmei palīdz no ASV un Rietumiem aizgūtie risinājumi, tomēr tās galvenais dzinējspēks ir vietējam tirgum pielāgotās tehnoloģijas. Viņš vairs neredz atšķirību starp veidiem, kā tehnoloģijas lieto Rietumu un Indijas kompānijas. Viņaprāt, dažas Indijas tehnoloģijas pat varētu būt labākas nekā Rietumos. Katrā gadījumā – tās noteikti esot vienlīdzīgas un spējot konkurēt tādās sfērās kā mašīnmācīšanās, mākoņdatošana (cloud computing) un programmatūra kā pakalpojums (Software as a Service) (SAAS) nišas problēmu risināšanai.

Agarvals īpaši uzsver Indijas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu – finanšu tehnoloģiju digitālo infrastruktūru – IndiaStack, kura ļauj Indijas iedzīvotājiem caur optimizāciju, lielāku drošību un ērtumu ievērojami atvieglot darbošanos digitālās ekonomikas ietvaros. Viņš pats to sauc par vismaz divkāršu lēcienu finanšu tehnoloģiju attīstībā.

Valstī ir izveidoti vairāki inkubatori, kuru mērķis ir atbalstīt jaunuzņēmumus tieši to sākotnējā attīstības stadijā. Tāpat arī Indijas izglītības sistēmā jaunieši tiek iedrošināti sākt savu biznesu. Dažu skolu programmās ir pat ar uzņēmējdarbību saistīti priekšmeti, apgalvo Agarvals. Ne velti tiek lēsts, ka pēc 10 gadiem Indijā būs izveidojušies daudzu miljardu vērti jaunuzņēmumi, un jau pašlaik Indijā pastāv 18 tā saucamie vienradži jeb jaunuzņēmumi, kuru vērtība ir sasniegusi jau vienu miljardu ASV dolāru. Turklāt 8 no tiem ir izveidojušies vēl pagājušogad. «Es pats esmu bijis tiesnesis dažādu jaunuzņēmumu finansēšanas pasākumos un vienmēr jūtos ārkārtīgi iedvesmots no visām idejām, kuru mērķis ir risināt globālas un Indijai aktuālas problēmas,» pauž Agarvals.