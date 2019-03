Jauniešiem alkohols varētu būt kaitīgāks, nekā uzskatīts iepriekš

Lai arī vairākos pētījumos minēts, ka alkohola lietošana samērīgos daudzumos var pat atstāt labvēlīgu iespaidu uz cilvēka veselību, šā darba autori uzsver, ka pētījumos parasti aplūkoti cilvēki, kas ir vecāki par 50 gadiem. Tieši tāpēc šie pētījumi ir relatīvi, jo nav ņemti vērā cilvēki, kas miruši no alkohola lietošanas izraisītām veselības problēmām pirms 50 gadu vecuma.

Tas ir uztraucoši, jo vairāk nekā viena trešdaļa alkohola lietošanas izraisīto nāvju notiek 20 līdz 49 gadu vecumā, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Studies on Alcohol and Drugs”.