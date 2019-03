"Hermitage Capital" vadītājs Brauders oficiāli apsūdz "Swedbank" naudas atmazgāšanā

Šajās shēmās izmantoti vairāk nekā 100 konti Igaunijas "Swedbank", kas tika atvērti no 2007. līdz 2015.gadam. Daudzus no šiem kontiem atvērušas čaulas kompānijas, teikts Braudera sūdzībā.

Tajā sacīts, ka ar Magņitska lietu saistītā nauda pārskaitīta starp kontiem "Swedbank", "Danske Bank" un Lietuvas "Ūkio bankas". Tostarp 158 miljoni dolāru pārskaitīti no "Ūkio bankas" uz apmēram 600 "Swedbank" kontiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, piemēram, 36 miljonus eiro aizdomīgo līdzekļu saņēmusi ārzonā reģistrētā firma "Esterson Enterprises", kurai bijis bankas konts Igaunijā. Pēc "Hermitage Capital" rīcībā esošās informācijas, "Esterson Enterprises" saņēmusi 16 miljonus dolāru no firmas "Altem Invest", par kuras īpašnieku tiek uzskatīts Krievijas uzņēmējs Dmitrijs Kļujevs, kuru "Hermitage Capital" apsūdz liela mēroga izlaupīšanu no Krievijas valsts budžeta organizēšanā. ASV Finanšu ministrija iekļāvusi Kļujevu to personu sarakstā, pret kurām noteiktas sankcijas atbilstoši Magņitska likumam.