Esi neveiksminieks? Problēmu cēloņi pēc tavas horoskopa zīmes...

AUNS

Auniem problēmas rodas ar to, ka viņi bieži pārkāpj savu dienas ritmu. Auni bieži vien ir pēc dabas "pūces" - iet vēlu gulēt un mīl ilgi no rītiem gulēt. Līdz ar to biežā neizgulēšanās, ar ko Auni bieži cīnās, rada šīm zīmēm nepatikšanas.

VĒRSIS

Kurš gan nepazīst Vērša spītību? Tieši spītības un savas ietiepības dēļ Vērši bieži neizmanto situāciju savā labā un rezultātā zaudē. Un zaudējums Vērsim nozīmē - neveiksminieks! Vērši arī ir materiālisti, un katrs naudas, kā arī naudas nopelnīšanas iespējas zaudējums viņiem ir liels pārdzīvojums.

DVĪŅI

Dvīņi nemāk turēt mēli aiz zobiem. Viņi runā, ko domā, un tas nereti rada konfliktus un lērumu problēmu. Vēl Dvīņiem ir lielas problēmas ar punktualitāti un pedantiskumu. Viņiem pārbaudīt faktus šķiet lieka laika šķiešana, bet tas nereti viņiem rada problēmas.

VĒZIS

Sīkumainība un alkatība - tā ir īstā Vēžu problēma. Viņi var stundām ar draugiem strīdēties par naudu, pat ja tās ir kapeikas. Vēl Vēži nespēj piedot un aizmirst, pat ja vēl pieņem savu mīļoto cilvēku, aizmirst nodarīto nespēs visu savu dzīvi.

LAUVA

Lauvas bieži vien rada augstprātīgas personas iespaidu, tāpēc daudzi cilvēki, kas maz pazīst Lauvas, izvēlas nesadarboties ar tām. Lauvas ir pieradušas, ka viņām viss pienākas un pienākas labākais, tāpēc bieži dzīvē šā pieraduma dēļ rodas interešu konflikts. Lauvām vajadzētu piebremzēt ar savu egoismu, un tad tās būtu daudz laimīgākas.

JAUNAVAS

Jaunavām ir tendence visu laiku pilnveidot ne tikai savu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvi, darot to burtiski 100 metru rādiusā ap sevi. Šī centība un moralizēšana nepatīk Jaunavas tuvākajiem. Vēl vairāk, Jaunavas vienmēr ir gatavas visu, ko dzird un redz, kritizēt, bet no tā nogurst apkārtējie. Tieši sava sarežģītā rakstura dēļ Jaunavām ir problēmas atrast savu otro pusīti.

SVARI

Svaru problēma ir mūžīgā svārstīšanās. Viņi nespēj pieņemt lēmumu un gaida, kad to izdarīs kāds cits viņu vietā. Līdz ar to viņi bieži nepiepilda to, ko patiešām paši, nevis citi gaida no viņiem, un sevi uzskata par zaudētājiem. Vēl Svariem piemīt pārāk liela labsirdība un viņi bieži ir naivi - arī tas rada nevēlamas situācijas iznākumus.

SKORPIONS

Skorpioniem ir viena liela problēma - viņi vienmēr vēlas atriebties, bet nespējā piedot citiem vien pasliktina paši savu dzīvi. Vēl viena problēma ir cinisms, ko viņi lej kā indi, kad cenšas kaut ko sasniegt. Kad nepieciešams sasniegt mērķi, Skorpioni ir gatavi staigāt pār citu galvām, bloķēt citu ceļus un pat iznīcināt cilvēkus.

STRĒLNIEKS

Strēlnieki bieži cieš savas augstprātības un pārlieku lielās pašapziņas dēļ. Viņi nekad neuzklausīs citu padomus un ieteikumus, kamēr paši uz savas ādas nesajutīs, ka nepatikšanas ir tepat aiz stūra vai ūdens jau smeļas mutē. Strēlnieki ir arī garastāvokļa cilvēki, kas nereti rada problēmas kopīgā darbā ar citiem. Vienā brīdī viņi ir dzīvespriecīgi un jautri, bet jau pēc minūtes redz visu pasauli negatīvi un melnās krāsās.

MEŽĀZIS

Intraverts, tendēts tikai uz paša izaugsmi un attīstību. Viņi dod priekšroku vientulībai, kas bieži vien nenostrādā viņu veiksmes un laimes labā. Viņi paļaujas tikai uz sevi un nepieņem citu palīdzību. Vēl Mežāži ir alkatīgi un, kad nepieciešams, ļoti viltīgi, kas arī traucē viņiem dzīvot saskaņā ar citiem.

ŪDENSVĪRS

Ūdensvīrs ir kaprīzs un bieži nerēķinās ar otra viedokli vai vēlmēm. Viņi vienmēr vēlas būt brīvi, un tas nereti neiet saskaņā ar partnerattiecībām. Partneris nav mierā ar Ūdensvīru biežo nebūšanu mājās un to, ka viņi izvēlas darīt tikai to, ko vēlas paši. Vēl šīs zīmes pārstāvji nereti uzvedas kā mazi, izlutināti bērni - kas arī ātri nokaitina apkārtējos.

ZIVIS