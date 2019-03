Kā saturu piedāvāt par maksu un nezaudēt lasītājus? Un kā pierādīt produkta kvalitāti? Savu pieredzi zīmola veidošanā un lietotāju pieredzes uzlabošanā konferencē "eCOM360" atklāj "The New York Times Journeys" vadītāja Viktorija Hansone.

"The New York Times" (NYT) ir Ņujorkas dienas laikraksts, kas nepārtraukti iznāk kopš 1851. gada. Laikraksts ir lielākais dienas laikraksts starp laikrakstiem, kas iznāk pilsētās, un trešais lielākais laikraksts ASV. Tas saņēmis 125 Pulicera balvas, kas ir lielākais skaits, ko jebkad ir saņēmusi kāda plašsaziņas organizācija. Laikraksta interneta versiju dienā apskata aptuveni 282 miljoni lasītāju.

Līdz ar to, Hansone atzīst, ka galvenais jebkurā projektā ir saturs:

"Mēs vienmēr tehnoloģijas pielāgosim saturam un rūpēsimies, lai ar to palīdzību informācija nonāktu līdz lasītājam."

Tomēr pārmaiņas mediju vidē ir ļoti straujas un, lai tām pielāgotos, nepieciešams domāt radoši. "Mūsdienās cilvēki aizvien mazāk abonē avīzes, arī informācija ir tik brīvi pieejama, ka nav vajadzības par to maksāt. Tāpēc mēs sev jautājam - kā turpināt biznesu?" atklāj NYT "Journeys" vadītāja.

"Visi lasa ziņas, taču par to nemaksā. Tomēr mēs zinām, ka cilvēki ir gatavi maksāt par labas kvalitātes saturu - to pierāda "Netflix" un "Spotify". Un mēs arī zinām, ka NYT rada kvalitatīvu saturu, par ko būtu vērts maksāt, tikai tas ir jāizskaidro - bieži vien cilvēki nesaprot to, ka tieši bez maksājošiem lasītājiem mēs vispār nevaram pastāvēt," skaidro Hansone.