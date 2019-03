Sarkandaugavā noslepkavo vīrieti un nolaupa astoņgadīgu meitenīti; iesaistās vienība "Omega"

Tāpat policija tika informēta par to, ka iespējamais vainīgais no dzīvokļa paņēmis mazgadīgu meiteni un devies prom kopā ar viņu.

Policisti noskaidroja, ka tovakar iespējamais vainīgais atnācis pie savas bijušās sievas uz dzīvokli, kur viņa dzīvojusi kopā ar savu jauno vīru un bērnu. Alkohola reibumā starp abiem vīriešiem sācies konflikts, kā rezultātā bijušais vīrs otram vīrietim divas reizes iedūris - krūtīs un kaklā. No gūtajiem ievainojumiem vīrietis notikuma vietā gāja bojā. Pēc nozieguma ļaundaris paņēmis no dzīvokļa savu astoņus gadus veco meitu, kas pastāvīgi dzīvo pie mātes, un devies prom no notikuma vietas.