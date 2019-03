Saskaņas ziedotājam nauda no laundromāta, atbilžu vietā – atmiņas zudums

Re:Baltica partneri OCCRP izpētījuši, ka Mammadovs savos darījumos izmantojis vismaz divas no četrām britu “pastkastīšu firmām” (reālu darbību neveic), kas bija Azerbaidžānas elites naudas atmazgāšanas shēmas centrs. Caur tām no valsts izpumpēti vismaz 2,5 miljardi eiro. Caur vienu no tām no Rumānijas futbola komandas “pirka” spēlētāju FC Baku.