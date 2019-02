Swedbank skandāls: banka Latvijā slēgusi ap 500 kontu

Aora pieder Latvijas uzņēmējai Evitai Maslovai, bet to vada Ņina Paspārne. Telefona sarunā Re:Baltica Paspārne stāsta, ka firma bijusi starpnieks metāla jumta konstrukciju tirgošanai no somu firmas Ruukki filiāles Ukrainā uz Azerbaidžānu. Ruukki gribējuši darījumus veikt ar firmu Eiropā, tādēļ nolīgta Aora kā starpnieks.

Baltthermo no 2008. līdz 2011. gadam no vairākām ārzonu firmām saņēma apmēram miljonu USD par gāzes apkures katliem un to aprīkojumu, kas tirgoti Krievijā. Trīs no šīm firmām bija reģistrētas tajā pašā adresē Lielbritānijā, kur atradās jau iepriekš minētā Azerbaidžānas naudas mazgātāja LCM ALLIANCE LLP. Savukārt kāda cita firma saistīta ar Magņitska lietu. Neviena no šīm firmām vairs nedarbojas.