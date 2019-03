Iespējams, drīz no pacienta ribas varēs izaudzēt jaunus sejas kaulus

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, jaunā tehnika tika pārbaudīta ar aitām.

Vispirms zinātnieki dzīvnieka žoklī izveidoja kvadrātveida bojājumu, bet tad izdrukāja implanta veidni un starpliku no kaulu cementa. Pēc tam veidne tika pievienota vienai no aitas ribām, kur tā palika deviņas nedēļas. To laikā cilmes šūnas un asinsvadi izveidoja jaunu kaulu, kas ideāli derēja bojājuma vietai aitas žoklī.

Kad implants bija ievietots žoklī, tas saauga kopā ar pārējiem kauliem, un pāri tam izveidojās jauns audu slānis.

“Šis pētījums demonstrē to, ka mēs varam no mākslīgiem materiāliem radīt dzīvotspējīgus kaulu fragmentus,” komentēja viens no pētījuma autoriem Marks Vongs.

Šis ir jaunākais sasniegums dekādi ilgajā ASV bruņoto spēku reģeneratīvā institūta programmā. Tās mērķis ir iegūt zināšanas par ķermeņa dabisko dziedināšanas spēju izmantošanu, lai varētu efektīvāk pēc traumas rekonstruēt galvu un seju.

“Šī pētījuma inovācija ir 3D implanta veidnes iesaistīšana jauna kaula veidošanās procesā, kas notiek pavisam citā ķermeņa daļā,” teica pētījuma vadītājs Antonioss Mikoss.

Pētnieki arī skaidroja, ka šis paņēmiens varētu aizstāt tagadējās rekonstrukcijas metodes, kad tiek izmantoti kaulaudi, kuri iegūti no dažādām ķermeņa vietām, piemēram, pacienta kājas, gūžas vai pleca. Tiesa, jaunā tehnika pagaidām ir pārbaudīta tikai uz dzīvniekiem un cilvēkiem var arī nederēt.

“Mēs izvēlējāmies izmantot ribas, jo tām ir viegli piekļūt un tajās ir daudz cilmes šūnu un asinsvadu, kas ir vajadzīgi, lai varētu veidoties jauni kaulaudi,” piebilda Mikoss.