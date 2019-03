“Tā galvenā atšķirība no Latvijas Igaunijai ir tā, ka tur viss ir digitalizēts. Un tā sistēma ir ļoti efektīva, līdz ar to igauņiem ir zemākas valsts pārvaldes izmaksas. Igaunijā iedzīvotāju skaits ir par trešdaļu mazāks nekā Latvijā, taču valsts budžets ir pat lielāks nekā mums,” stāsta Bērtulis.

Kā vienu no piemēriem uzņēmējs min “e-tervis” jeb Igauņu e-veselības sistēmu. Tajā vienā datubāzē atrodama visa informācija, ieskaitot medicīniskās izziņas informāciju vadītāja apliecībai, zobārsta apmeklējumi, apdrošināšanas kartes, analīzes, visas operācijas, kādas cilvēkam bijušas.

“Šajā sistēmā autorizācija notiek nevis ar ID karti, bet ar citiem līdzekļiem. Problēma ir tā, ka tur katru reizi ir jāaizpilda informācija par sevi – vārds, uzvārds, personas kods... Taču igauņu filozofija ir tāda, ka autorizējoties atkārtoti, vairāk personas dati nav jāvada – var uzreiz darīt to, kas nepieciešams. Šāda pieeja ļoti atvieglo e-vides lietošanu,” saka Bērtulis.

“Tas nozīmē, ka viņu VID, kur strādā pusotrs tūkstotis cilvēku, jau internetā redz visu naudas plūsmu. Igauņi nesniedz PVN atskaites, jo to dara viņu nodokļu dienests,” stāsta uzņēmējs.

“Līdzīgi ir arī ar privātpersonu deklarācijām – Igaunijā VID sniedz deklarācijas iedzīvotājiem, jo viņiem viss ir redzams – gan naudas plūsma bankas kontos, gan ienākumi. Tajā deklarācijā jau automātiski ir pieejama informācija, kāda ir atmaksa no ārstniecības pakalpojumiem. Ja kaut kas iedzīvotājam nepatīk, tad var rakstīt e-pastu dienestam,” stāsta Bērtulis.

“Manuprāt, tas ir cits stāsts. Banku jau vairākus gadus gatavojas pārdot, tāpēc šādi varbūt ir mēģinājumi nosist cenu. Līdz ar to tiek grauta bankas reputācija, lai dabūtu zemāku cenu,” saka Bērtulis.

Rezumējot iepriekš runāto, Bērtulis saka, ka Igaunija kā valsts labi un efektīvi prot pārvaldīt savus resursus. “Piemēram, biznesā, ja administratīvie izdevumi ir vairāk nekā 10% no kopējiem ienākumiem, tad tas vairs nav efektīvi. Protams, valsts nav uzņēmums, bet Latvijas administratīvie izdevumi, neskaitāmās institūcijas, ierēdņi... Tas ir trakums,” pauž uzņēmējs.

Runājot par to, kas Latvijai būtu jādara, lai padarītu efektīvāku pārvaldes sistēmu, uzņēmējs norāda, ka šajā gadījumā galvenais ir nevis tehnoloģiskā attīstība, bet gan tas, kādi cilvēki ir atbildīgi par dažādu procesu norisi. Tieši tāpēc Bērtulis atskatās vēsturē, pieminot Somiju, kas Otrajā pasaules karā smagi cieta.

“Tieši pēc vācu karaspēka aiziešanas Somijā faktiski uzreiz sākās lustrācija. Šo pašu procesu pēc kara izgāja liela daļa Eiropas valstu, kad pie atbildības tika saukti kolaboracionisti. Šobrīd skatoties – Somija ir izdevusies valsts! Runājot par Lietuvu šajā kontekstā – tur šis lustrācijas process notika ar kaimiņvalsts Polijas palīdzību. Deviņdesmitajos gados somi palīdzēja igauņiem, bet poļi lietuviešiem iziet “attīrīšanās procesu”, izmetot no amatiem vecos čekistus un komunistus.

Tikām Latvijai blakus nav ne Somija, ne Polija, kas varētu palīdzēt šajā procesā. Latvijai blakus ir Pleskavas apgabals, līdz ar to te par tādu lustrāciju nevar runāt – mums čekas maisus atvēra vien pirms dažiem mēnešiem,” saka Bērtulis.

“Tāpat jāņem vērā, ka Igaunijā nav oligarhu, ja neskaita bēdīgi slaveno Osinovski. Jā, Igaunijā ir lieli uzņēmēji, taču tur nekad nav bijis Šķēle, nav bijis Lembergs, nav bijis ārprāts, kad naudas iekasēšanas sistēma sabiedriskajā transportā maksā gandrīz pusi no kopējās brauciena izmaksas!” pauž uzņēmējs.

“Tāpēc gribas jautāt – kāpēc mums tā nav? Ja parēķina, cik izmaksājuši visi tie “nanoūdeņi”, visi konsultanti, cik kasieri sev ielikuši kabatās, cik samaksāts mēram un vicemēram, tad, ja to visu atrēķina nost, tad arī Rīgā varētu būt bezmaksas sabiedriskais transports. Pietiktu ar dotāciju, ko saņem “Rīgas satiksme”,” uzskata uzņēmējs.

“Igaunijas ekonomiskais “brīnums” patiesībā slēpjas mājasdarbā, ko viņi izdarīja pirms ceturtdaļgadsimta. Viņi vienkārši vecās ideoloģijas un koruptīvās sistēmas nesējus pabīdīja malā. Ko darīt Latvijai? Es pat nezinu. Lustrācijas process jau sen ir nokavēts. Ja kaut ko tādu arī darītu, tad tam ir jāiet kopā ar privatizācijas procesa politisku izvērtējumu. To vairs nevar izdarīt, tāpēc arī jelkādas pārmaiņas ievilksies uz paaudzēm. Jāgaida kāds cits vilciens,” spriež Bērtulis.

“Pārmaiņas ir tad, ja cilvēki saprot, kur viņi atrodas, kas ir jādara un kāds būs labums. Pagaidām to izdarīt nevar, jo ir liela plaisa starp tiem cilvēkiem, kuriem kaut kas ir un kuriem nekā nav,” saka Bērtulis.

Tomēr kopumā var redzēt, ka šobrīd situācija Latvijā mainās, un to rāda arī pagājušo Saeimas vēlēšanu rezultāti.

“Tādā veidā domāšana var mainīties. Iespējams, ka tie, kuri ir studējuši ārzemēs, atgriezīsies ar jaunu skatījumu uz lietām. Taču jārēķinās, ka tas process tomēr būs garš. Tas ir kā ar slimību – ja laikā uzķer, tad to nav problēmu izārstēt. Ja slimību mēģina ārstēt pēc 20 gadiem – tad tā jau ir hroniska un to vairs nevar izārstēt ar tādām metodēm kā agrāk,” tā Bērtulis.

“Problēma ir tā, ka cilvēku no kolhoza var padzīt, taču kolhozu no cilvēka – nevar. Šādu domāšanu var izteikti pamanīt, kad dodies ārpus Latvijas, strādā starptautiskā vidē. Atliek secināt, ka mums Igaunijas ceļš ir beidzies, tādas iespējas, kā bija igauņiem, mums vairs nav. Mums vajag jaunas partijas, jaunus cilvēkus, kas mazāk domā par savu peļņu, kā arī cilvēkus, kas atgriežas no ārzemēm, svaigu domāšanu, jo pašlaik elites domāšana ir tāda, ka “lai vai kā citiem ies, mums ies labi”. Tam ir jāmainās,” saka Bērtulis.