LDz ar “Iespējamo misiju” rada mājaslapu eksakto mācību priekšmetu apguvei

Latvijas darba tirgū ir izveidojusies disproporcija starp speciālistiem ar izglītību eksaktajās zinātnēs, no vienas puses, un humanitārajās un sociālajās zinātnēs - no otras. Problēmas cēloņi meklējami jau skolās - jauniešiem un bērniem trūkst motivācijas apgūt matemātiku, fiziku, ķīmiju un citus priekšmetus, jo viņi bieži nesaskata, kur turpmāk varēs pielietot iegūtās zināšanas. Šī situācija ir mudinājusi VAS "Latvijas dzelzceļš" izveidot un atbalstīt valstiski nozīmīgu un sociāli atbildīgu izglītības projektu, lai palīdzētu sagatavot nākotnes eksakto zinātņu speciālistus.

Projekts “Latvijas Dzinējspēks” radīts ar mērķi motivēt un iedvesmot skolēnus paraudzīties uz STEM priekšmetiem no cita skatu punkta, – mājas lapa STEaMup.lv ir izstrādāta kā palīgs eksakto priekšmetu apgūšanā, kas iepazīstina ar citu mācīšanās pieeju. Projekta ietvaros dažādos Latvijas reģionos tiek organizētas arī klātienes sarunas “KonkurētSPĒJĪGS”, lai veicinātu skolēnu interesi par STEM priekšmetiem.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš atklāj, ka “neviens nevar pateikt, kādas jaunas profesijas radīsies pēc pieciem, desmit vai divdesmit gadiem, tomēr ir skaidrs, ka tehniskās zināšanas ir un būs nepieciešamas ikvienam speciālistam. Koncernā “Latvijas dzelzceļš” strādā aptuveni 10 000 darbinieku, no kuriem 75% ir nodarbināti tehniskajās nozarēs, pārstāvot 275 profesijas – piemēram, inženierus, mašīnistus, vilcienu dispečerus elektromehāniķus, loģistikas speciālistus un daudzus citus. Zinoši speciālisti ir un būs pieprasīti vienmēr, tostarp arī pie mums, dzelzceļa nozarē”.

Lapā atrodamā informācija iepazīstina ar priekšmetu būtību, atklājot, kādās profesijās ir nepieciešamas to zināšanas un kā pieiet tradicionālajam mācību procesam „no citas puses”. Skolēni, vecāki un skolotāji no jauna tiek iepazīstināti ar eksaktajiem priekšmetiem, atklājot, ka STEM apgūšana neaprobežojas tikai ar ierastajām skolas mācību grāmatām, līdz ar to padarot mācīšanos daudzpusīgāku.