Paverdzināšana, kas uzdodas par apgarotību. Seksa kultiem pa pēdām

Pirmdien Farinas C. mājā Vitingenā tika atrasti vēl divu sieviešu līķi. Viena no sievietēm bija Farinas C. partnere, 35 gadus vecā sākumskolas skolotāja Ģertrūde C. Otra sieviete bija 19 gadus veca, taču viņa nav tikusi identificēta.