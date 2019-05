Augstākminētās trīs lietas bija arī mans galvenais ceļojuma mērķis, pirms devos uz Prāgu, un, lieki teikt, ka vilties es sev neliku. Pēc tam, kad veiksmīgi biju “iečekojies” hostelī “Franz Kafka”, kas atrodas akurāt blakus Kafkas dzimtajam namam pašā Prāgas centrā, es devos iestiprināties kādā pilsētas centra kafejnīcā. Savā provinciāļa naivumā, protams, nekur nebiju sev rezervējis galdiņu, jo ne prātā nenāca, ka tikt pie brīvas vietas Prāgas centrā, lai iedzertu vienu “hlaģinku” (lielais kauss pilznera) un pamielotos ar izslavēto gulašu un knēdeļiem, ir neiespējami. Ja tev liekas, ka Vecrīgā čum un mudž no tūristiem, tad aizbrauc uz Prāgu. Salīdzinājumā ar to, Vecrīga ir izmirusi kā Černobiļas reaktora teritorija.

Kad kāpu metro, kas solīja mani nogādāt līdz citam metro, kurš savukārt aizvestu līdz vietai, no kuras var kājām aiziet līdz Franca Kafkas kapam, es jau biju aplūkojis Kafkas dzimto namu, kurš gan bija apjozts ar sētu, jo tur notika sazin kādi remontdarbi, pabijis Kafkas muzejā, kur līdz galvas reibonim pētīju Kafkas manuskriptus, pirmizdevumus, vēstules un citas ar diženo ģēniju saistītas lietas, apskatījis visus populārākās, ar Kafku saistītās mākslinieku interpretācijas un iespēries senā restorānā, kur Kafka reiz esot bijis ļoti biežs viesis. Diemžēl palūdza aiziet, jo visi galdiņi rezervēti simts gadus uz priekšu.

Diemžēl (vai par laimi), Franca Kafkas kapa atrašana bija tīrā bērnu spēle. Atminos, kā reiz meklēju Eižena Finka kapu Pokrova kapos. Lūk, tas bija uzdevums. Atceroties to šodien, esmu gatavs apgalvot, ka Finka kapu no aizsaules ar burvestībām bija noslēpis pats Finks, lai nevienam neienāktu prātā tur nolikt ziedus vai veikt rituālus. Atradu, protams. Nedaudz vieglāk gāja ar Mocarta labākā drauga Amendas kapu, kas bija izrakts saules apspīdēta paugura virsotnē. Taču Kafkas kapa atrašana nebija nekāds izaicinājums. Skaidrs, ka nebija, jo tas taču ir viens no dižākajiem 20. gadsimta rakstniekiem nevis kaut kāds pareģis vai Bēthovena draugs.