CAA izstrādājusi rekomendācijas dronu integrācijai

"Bezpilota gaisa kuģu sistēmas ir viena no straujāk augošajām nozarēm aviācijā un tā ietekme vērojama daudzās jomās, tostarp atpūtā un uzņēmējdarbībā. Valsts un publiskā sektora pārstāvji šajā dokumentā ir vienojušies, kādā virzienā Latvijā attīstīsies bezpilota gaisa kuģi un kā tie nākotnē integrēsies mūsu ikdienā. Ar kopīgām rekomendācijām visas iesaistītās puses strādās vienoti, lai dronu lietošana iedzīvotājiem un iestādēm būtu ērta, skaidri saprotama un galvenais - droša," norādīja CAA direktors Māris Gorodcovs

Dokuments paredz, ka iesaistītās puses kopīgi strādās piecos dažādos virzienos. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir jaunu tiesību aktu pieņemšana vai izmaiņu veikšana esošajā Latvijas tiesiskajā regulējumā, lai noteiktu bezpilota gaisa kuģu lietošanas pamatnoteikumus. Īpaša vērība pievērsta tieši dronu lietošanas drošumam, cilvēku privātumam, datu aizsardzībai, atbildībai, apdrošināšanai, drošībai un vides aizsardzībai. Vienlaikus rekomendācijas paredz vienotas gaisa telpas uzraudzības platformas izveidi, nosakot bezpilota gaisa kuģu sistēmu ģeogrāfiskās zonas, kā arī atrunāti valsts drošības un aizsardzības jautājumi attiecībā uz dronu lidojumiem.

Rekomendācijas izstrādātas ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas atbalstu. "Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas, apzinot ieinteresētās puses gan no publiskā, gan privātā sektora, izstrādājusi šādu dokumentu. Dronu attīstībā drošuma un ekonomikas attīstības interesēm ir jāiet rokrokā. Rekomendācijas ir visaptverošs redzējums par dronu attīstību un no tām izriet nākamie soļi dronu integrācijai sadzīvē," norādīja Latvijas pārstāve Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā Liene Boutens.