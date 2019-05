Kariņa ģimenes nekustamā īpašuma darījumā, iespējams, iesaistītas "ABLV" un "Danske Bank"

2014. gada 21. jūlijā starp Kiprā reģistrēto uzņēmumu "Blackmerc Ltd" un Latvijā reģistrēto SIA "P.J. Assets 1" noslēgts aizdevuma līgums, kas paredz, ka "Blackmerc Ltd" aizdod "P.J. Assets 1" līdz trim miljoniem eiro, lai aizņēmējs varētu iegādāties visas Kariņa sievai piederošā uzņēmuma SIA "S2 Rīga" kapitāla daļas. Šī uzņēmuma pamatkapitālā bija ieguldīts premjera savulaik mantotais un vēlāk sievai atdāvinātais nekustamais īpašums Rīgā, Skolas ielā 2.

Minētajā aizdevuma līgumā iekļautie rekvizīti apliecina, ka Kiprā reģistrētajai "Blackmerc Ltd" bijis konts "ABLV Bank", savukārt uzņēmums "P.J. Assets 1" bijis "Danske Bank" Latvijas filiāles klients. Abu banku vārds pēdējā laikā plaši izskanējis saistībā ar iespējamu naudas atmazgāšanu.

Likvidējamās "ABLV Bank" komunikācijas vadītājs Artūrs Eglītis atteicās sniegt komentārus par to, vai banka bija iesaistīta šajos darījumos. "Mums nav tiesību izpaust faktus par konkrētiem klientiem, pat ne tik daudz, vai tie ir vai nav bijuši mūsu klienti, kā arī cita šāda veida rakstura informāciju," aģentūrai LETA norādīja Eglītis, no plašākiem komentāriem atturoties.

LETA jau ziņoja, ka Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē sākta resoriskā pārbaude par premjerministra sievas Andas Kariņas veikto nekustamā īpašuma Rīgā, Skolas ielā 2, darījumu. Īpašums, kurā reiz bija kinoteātris "Pionieris", savulaik piederēja Krišjānim Kariņam. Viņš 2013.gadā īpašumu uzdāvināja sievai Andai Kariņai, bet sieva to vēlāk ieguldīja savas SIA "S2 Rīga" pamatkapitālā.

Visas Kariņa sievas uzņēmuma kapitāla daļas iegādājās SIA "P.J. Assets 1", kuru pārstāvēja tā valdes loceklis Jānis Podiņš. Minētais uzņēmums, aizņemoties naudu no Kipras uzņēmumiem, vispirms nopirka SIA "S2 Rīga" 100% kapitāla daļas, attiecīgi kļūstot par Skolas ielas nama un zemes īpašnieku. Zemesgrāmatā publicētā informācija apliecina, ka īpašums patlaban ir ieķīlāts par labu diviem Kipras uzņēmumiem - "Blackmerc Ltd" un "Maalixo Ltd", pamatojoties uz diviem aizdevuma līgumiem ar ķīlas apmēru 3,59 miljoni eiro un 2,75 miljonu eiro.