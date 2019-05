LDZ sevis reklamēšanai caur sportu 1,5 gadā tērējis vairāk nekā miljonu eiro

Vairāk nekā divi miljoni eiro – vismaz tik liela ir summa, ko valstij piederošā koncerna “Latvijas Dzelzceļš” uzņēmumi pagājušajā gadā un šā gada sākumā atvēlējuši sevis reklamēšanai. Liela daļa no šīs naudas aizceļojusi uz sporta organizācijām, turklāt vairākām no tām ir labi saskatāma saikne ar Zaļo un zemnieku savienības politiķiem. No šīs partijas nākušais, bijušais satiksmes ministrs Uldis Augulis politisku ietekmi uz naudas dalīšanu noliedz, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.