Sebastians Kurcs: no politiskā brīnumbērna līdz amata zaudēšanai Krievijas naudas skandāla rezultātā

Konservatīvais Sebastians Kurcs 31 gada vecumā stājās Austrijas kanclera amatā, kļūstot par tobrīd jaunāko valsts galvu visā pasaulē. Pēc pusotra gada viņš uzstādīja vēl divus rekordus - viņš nostrādāja šajā amatā visīsāko laiku un kļuva par pirmo Austrijas kancleru, kurš pēckara laikā izstumts no amata. Visa cēlonis - skandāls par nopludinātu video, kurā Kurca koalīcijas partneri no Brīvības partijas ar it kā krievu oligarha pārstāvi apspriež koruptīvas mahinācijas.