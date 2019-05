Ogrē sākta gājēju tuneļa būvniecība, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu

Saskaņā ar projektu gājēju tunelis atradīsies zem sliežu ceļiem un tam būs divas ieejas, kas būs aprīkotas ar liftiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, kā arī ģimenēm ar ratiņiem. Būvniecības darbi tiks sadalīti divos etapos: pirmais posms būs no Mālkalnes prospekta puses, savukārt otrais posms būs no Skolas ielas puses. Tuneļa izbūvē paredzēts izmantot monolīta dzelzsbetonu, mākslīgā akmens plāksnes, savukārt ieejas kāpnes tiks veidotas no masīva granītakmens. Tuneļa abos galos esošo liftu sienas būs no caurspīdīga stiklojuma, bet durvīm paredzēta automātiska atvēršanās un aizvēršanās sistēma.