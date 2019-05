Krievijai un Somijai kopīgs dzelzceļa projekts

Uzbekistāna pievienojas transporta koridoram no Ķīnas uz Irānu

Koridors Ķīna - Kazahstāna – Turkmenistāna - Irāna ir pirmais loģistikas risinājums, lai kravas no Austrumķīnas piekrastes operatīvi nogādātu Persijas līča tirgos. Koridora izveidošana kļuva iespējama pēc dzelzceļa Kazahstāna - Turkmenistāna – Irāna uzbūvēšanas 2014. gadā.

rzd-partner.ru ziņo, ka Ukrainai ir izdevies palielināt naftas produktu tranzītu caur savu teritoriju. Pārvadājumi pa dzelzceļu šā gada pirmajā kvartālā ir palielinājušies par 25 procentiem. Dīzeļdegviela un benzīns caur Ukrainas teritoriju tiek vesti no Baltkrievijas uz Moldovu, kā arī no Lietuvas uz Moldovu. Tāpat Moldova no Krievijas ir saņēmusi bitumu un reaktīvo degvielu.