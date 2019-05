Prezentēts unikāls pētījums par kafijas biezumu izmantošanu augkopībā

27. maijā ar svinīgu Zinātnes dobes atklāšanu Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī tika uzsākts līdz šim nebijis pētījums par kafijas biezumu izmantošanu augsnes auglības uzlabošanā, to ietekmi uz augu ražīgumu, iespējamo cīņu ar kaitēkļiem. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai veicinātu pārtikas šķirošanas ieviešanu Latvijā. Šo aspektu īpaši uzsvēra VARAM pārstāve Alvīne Zavicka, norādot, ka nākamajā gadā uzmanība tiks pievērsta ne tikai pārtikas atkritumu šķirošanai, bet arī to otrreizējai pārstrādei. Līdz ar to šis projekts ir ļoti nozīmīgs un unikāls, jo līdz šim Latvijā šādi pētījumi nav veikti.