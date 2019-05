Kāpēc mēs staigājam uz divām kājām? Atbilde varētu slēpties zvaigznēs

Šīs spēcīgās zvaigžņu eksplozijas, iespējams, raidīja uz Zemi tik daudz enerģijas, ka mainījās planētas klimats, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The Journal of Geology”.

“Tas ir process, kas sākās miljoniem gadu pirms norisinājās šīs antīkās eksplozijas,” viens no pētniekiem atklāja izdevuma “Live Science” žurnālistiem.

Liecības par antīko supernovu norisi tika atrastas Zemes garozā, izotopā dzelzs-60. Šis radioaktīvais izotops rodas zvaigznēs, kad tās sasniedz sava mūža beigas. Zinātnieki uzskata, ka tas uz Zemes atceļojis no spēcīgām supernovām pirms miljoniem gadu, rakstīts pētījumā.

Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka dzelzs-60 pēdas cēlušās no zvaigznēm, kas eksplodējušas pirms aptuveni 8 miljoniem gadu un agrāk, eksploziju zenītu sasniedzot pirms aptuveni 2,6 miljoniem gadu, 123 gaismas gadu lielā attālumā no Zemes. Ap to laiku uz Zemes norisinājās pleistocēna epohas noslēgums un Āfrikas austrumu meži lēnām atdeva savu vietu savannām.