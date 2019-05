Notikušas izmaiņas "All Media Latvia" padomē

Mališko informēja, ka Antings "All Media Baltics" vadības komandai pievienojās pagājušā gada oktobrī, kad tika iecelts par mediju grupas valdes priekšsēdētāju Baltijas valstīs. Antings turpmāk apvienos darbu abos amatos un strādās gan par grupas "All Media Baltics" valdes priekšsēdētāju, gan par "All Media Latvia" padomes priekšsēdētāju. Savukārt jaunais padomes loceklis Ricevs ir informācijas tehnoloģijas (IT) un tehnoloģiju nozares eksperts, kurš pievienojies grupas vadības komandai šā gada sākumā.